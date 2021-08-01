Vettel, F1 Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

F1 Macaristan Grand Prix'sini 2. bitiren Sebastian Vettel, yarış sonunda aracında yeterince yakıt olmadığı gerekçesiyle diskalifiye edildi ve derecesini kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Vettel, F1 Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
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01 Ağustos 2021 23:40
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bugün koşulan Macaristan Grand Prix'sini ikinci sırada bitiren Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yarıştan diskalifiye edildi.

Dünya Otomobil Sporları Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, yarış sonunda aracında numune alınması için yeterli miktarda yakıt olmaması nedeniyle Vettel'in diskalifiye edildiği kaydedildi.

FIA kurallarına göre, her yarıştan sonra otomobillerden bir litre yakıt numune olarak alınıyor. Vettel'in aracından yarış sonrasında 0,3 litre numune alınabildiği belirtildi.

Vettel'in diskalifiye edilmesinin ardından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinciliğe, Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz da üçüncülüğe yükseldi.

İlk turdaki kazanın damga vurduğu yarışta Alpine'in 24 yaşındaki Fransız pilotu Ocon, kariyerinin ilk Formula 1 zaferini elde etmişti.


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