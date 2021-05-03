Vetoya rağmen Lyon, Ersin'den vazgeçmiyor!

Daha önce 'İkinci kaleci olmam' diyerek Lyon'u reddeden Ersin Destanoğlu'na Fransızların ilgisi devam ediyor.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Vetoya rağmen Lyon, Ersin'den vazgeçmiyor!
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03 Mayıs 2021 12:09
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Fransız ekibi Lyon, devre arasında Beşiktaş'ın genç kalecisine resmi teklifte bulunmuştu.

20 yaşındaki Destanoğlu, "Beşiktaş'ın birinci kalecisiyim. Başka takıma gidip ikinci kaleci olmam." diyerek bu teklifi geri çevirmişti.

Fransız ekibi, Ersin konusundaki ısrarını sürdürme kararı aldı. Olimpik Lyon'un yanı sıra Nice'in transfer komitesi üyeleri de Galatasaray ile oynanacak maçı izleyip Ersin'i yakın takibe alacaklar.

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, bu sezon 34 resmi maçta forma giyip 33 gol yedi, 13 maçta kalesini gole kapattı. 

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