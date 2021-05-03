Fransız ekibi Lyon, devre arasında Beşiktaş'ın genç kalecisine resmi teklifte bulunmuştu.
20 yaşındaki Destanoğlu, "Beşiktaş'ın birinci kalecisiyim. Başka takıma gidip ikinci kaleci olmam." diyerek bu teklifi geri çevirmişti.
Fransız ekibi, Ersin konusundaki ısrarını sürdürme kararı aldı. Olimpik Lyon'un yanı sıra Nice'in transfer komitesi üyeleri de Galatasaray ile oynanacak maçı izleyip Ersin'i yakın takibe alacaklar.
Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, bu sezon 34 resmi maçta forma giyip 33 gol yedi, 13 maçta kalesini gole kapattı.
20 yaşındaki Destanoğlu, "Beşiktaş'ın birinci kalecisiyim. Başka takıma gidip ikinci kaleci olmam." diyerek bu teklifi geri çevirmişti.
Fransız ekibi, Ersin konusundaki ısrarını sürdürme kararı aldı. Olimpik Lyon'un yanı sıra Nice'in transfer komitesi üyeleri de Galatasaray ile oynanacak maçı izleyip Ersin'i yakın takibe alacaklar.
Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, bu sezon 34 resmi maçta forma giyip 33 gol yedi, 13 maçta kalesini gole kapattı.