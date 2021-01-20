Veton Tusha: 'Galatasaray'a gol atmayı çok istiyordum'

Denizlispor'un Galatasaray'a 6-1 mağlup olduğu maçta ağları sarsan genç oyuncu Veton Tusha, karşılaşma sonrasında konuştu.



Çok mutlu olduğunu belirten Tusha, "Hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum bu şansı tanıyıp güvendiği için. Oyuna girip ilk golümü attım, bunu çok istiyordum. Sonrasında geri dönmemiz gereken yerde iyi bir yöne gitseydik daha da umutlanabilirdik." dedi.



Takımın tecrübeli ismi Rodallega ile oynadığı için gururlu olduğunu söyleyen 18 yaşındaki futbolcu, "Rodallega ile oynayabilmek çok mutluluk verici çünkü başından beri yanımda durup tavsiyeler verdi, sürekli destek çıktı. Onun gibi bir oyuncuyla ön tarafta oynayabilmek inanılmaz mutluluk verici." ifadelerini kullandı.



