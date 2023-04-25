Veteran voleybolcular, İzmir'de buluşuyor

2023 Veteranlar Voleybol Şampiyonası, İzmir'de yapılacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, İZFAŞ Fuar'da 9-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya katılacak takımlar, 5 Mayıs Cuma gününe kadar başvurabilecek.



Organizasyonda erkeklerde 35, 45, ve 50 yaş üstü, kadınlarda ise 31 ve 37 yaş üstü takımlar mücadele edecek.



TVF'nin başvuru sayısına göre göre yaş gruplarını değiştirebileceği şampiyonaya katılacak sporculardan "sağlık yönünden engelleri bulunmadığını imza ile taahhüt" istenecek.





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