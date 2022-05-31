Vestel, Filenin Sultanları'na desteğini sürdürecek

Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, voleybola desteklerinin devam edeceğini açıkladı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nde bugünkü İtalya karşılaşması öncesinde Vestel Genel Müdürü Güler ve Vestel CMO'su Duygu Badem Uylukçuoğlu, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Güler, voleybolda uluslararası çok önemli bir organizasyonuna ev sahipliği yapacaklarını ifade ederek, "Kadınlarımızın son olimpiyatlarda bayrağımızı gururla dalgalandırdıkları gibi yine dalgalandıracaklarından hiç bir şüphemiz yok. Heyecanımız voleybolda 6 yıl önce Vestel olarak böyle başladı ve tutkuyla devam ediyor." diye konuştu.



Voleybola yatırımı bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini belirten Güler, şöyle devam etti:



"Hem Vestel markasının değerine olan yatırım ama aynı zamanda voleybol markasına yapılan yatırım olarak da görüyoruz. Buradan Türkiye Voleybol Federasyonuna da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem Vestel markasına hem voleybol markasına yapılan yatırımda çok iyi bir iş birliğimiz var. Son 6 yıl içerisinde kat edilen marka değerine baktığımızda gerek federasyonun aldığı sponsorluklar, gerek Vestel markasının değer artışına baktığımızda bunun çok net müspet etkilerini her anlamda görüyoruz."



Kadın sporcuların, annelik, vatandaşlık, eş olmak ve insan olmak anlamında her alanda örnek olduklarını dile getiren Güler, "Atatürk'ün dediği gibi "Milli kültürümüzü muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacağız." Türkiye'de bugün bunu yerine getirebilen ender organizasyonlardan birisi voleybolumuzdur." ifadelerini kullandı.



Vestel olarak voleybola verdikleri destekten çok memnun olduklarını kaydeden Güler, "Kadınlarımız özellikle ilham oluyor, bütün spor dallarına hem bireysel hem takım sporlarına müthiş örnekler. Geçen sene olimpiyatları hatırlayın, sabah 04.00'te herkes sahura kalkar gibi kalktı. Türkiye'nin voleybol maçını seyretti. Bütün reyting rekorlarını altüst etmişti. Bu sefer de reyting rekoru kıracağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Voleybolun Türkiye'de önemli bir noktaya geldiğini belirten Güler, "Biz voleybol ülkesiyiz" diye çok güzel bir sloganımız var, herkes o melodiyi biliyor." dedi.



"Türkiye inşallah başarılarla dolu bir voleybol ülkesi olmaya devam edecek"



Vestel CMO'su Duygu Badem Uylukçuoğlu da voleybola yaptıkları desteklerin bugün kadın voleybolcuların ismen tanınmasıyla karşılığını gördüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Toplumda bilinci artırmamız ve farkındalığı yükseltmemiz gerekiyordu. Önümüzde basketbolun başarısı çok güzel örnekti. Topa çok alışığız, hangi ortama gidersek gidelim gerçekten voleybolla ortamımızı şenlendirebiliyoruz. Özümüzde bu sporu çok seviyoruz, dolayısıyla "Biz bir voleybol ülkesiyiz" dedik. Bu çok güzel bir şekilde sahiplenildi. İnşallah tabii ki bu devam edecek. Bu bir markaya ait slogan değil toplumun gerçeğini ifade ediyor. Biz de başarılı olduğumuzu düşünerek voleybola yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye inşallah başarılarla dolu bir voleybol ülkesi olmaya devam edecek."





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