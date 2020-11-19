Vesely'e 'hakaret' faturası: 43 bin 750 TL

Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely'ye TBF Disiplin Kurulu'ndan para cezası geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Vesely'e 'hakaret' faturası: 43 bin 750 TL
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19 Kasım 2020 20:32
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely'ye para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki Türk Telekom maçında diskalifiye edildikten sonra hakareti gerekçesiyle Vesely'ye 35 bin lira para cezasının uygulandığı belirtildi.

Hakaretin müsabaka görevlisine yapılmasından dolayı cezanın artırıldığı ve Çek oyuncuya toplam 43 bin 750 lira para cezası verildiği kaydedildi.

 



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