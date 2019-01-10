Vesely: "NBA kapısını hiç kapatmadım"

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EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko'da forma giyen ve EuroLeague'in PIR (Performans Verimlilik Puanı) lideri olan Jan Vesely, NBA'e dönme konusunda "kapıyı asla kapatmadığını" söyledi.2011 NBA Draftında 6. sırada Washington Wizards tarafından seçilmiş olan Vesely, NBA'e dönmekle ilgilişeklinde konuştu.NBA'de olduğu dönemde Wizards ve Denver Nuggets formaları giymiş olan Vesely, bu sezon 15.0 sayı, 5.4 ribaund, 2.8 asist ve 1.7 top çalma istatistikleriyle oynuyor.