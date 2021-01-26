Vesely: 'Her geçen gün daha iyi oynuyoruz'

Gösterdiği başarılı performansla Maccabi maçının oyuncusu seçilen Jan Vesely, performansından dolayı mutlu olduğunu ve takım olarak her geçen daha iyi oynadıklarını ifade etti.



Yayıncı kuruluşla maçı değerlendiren Jan Vesely, "Ev sahibi avantajımızı kullandığımız için mutluyuz. Kazanmamız gerekiyordu ve bunu başardık. İlk yarıya oranla ikinci yarı çok daha iyi oynadık. Her geçen gün daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu şekilde gittiğimiz için çok mutluyum." dedi.



Performansı ile ilgili yıldız oyuncu, "Sakatlıktan sonra döndüğümde yüzde yüzümle dönmemiştim. Oynayıp oynamamam konusunda soru işaretleri vardı ama ben elimden geldiğince takıma yardımcı olmaya çalıştım. Sanırım şimdi çok sağlıklıyım. Bu oynamamı daha da rahatlatıyor. Böyle oynadığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.