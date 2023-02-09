Vesely'den, depremzedeler için Shane Larkin Vakfı'na bağış

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Jan Vesely, Türkiye'deki depremzedeler için Shane Larkin Vakfı'na 500 bin lira bağışta bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vesely'den, depremzedeler için Shane Larkin Vakfı'na bağış
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09 Şubat 2023 20:22
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Jan Vesely, Türkiye'deki depremzedeler için Shane Larkin Vakfı'na 500 bin lira bağış yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve ismini taşıyan vakfa yapılacak tüm bağışların, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için kullanılacağını açıklayan Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Shane Larkin, Vesely'in yaptığı bağış sonrası "Kardeşim bu çok cömert yardımın için minnettarım. Bu bağışın depremden etkilenen birçok insana gideceğinde emin olacağız." ifadelerini kullandı. 






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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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