Veryndub: "Yabancı sınırı kalkmasaydı Şampiyonlar Ligi'ne katılamazdık"

Şampiyonlar Ligi'ne tarihinde ilk kez katılan ve ilk maçında Shakhtar Donetsk'i 2-0 yenen Moldova ekibi Sheriff Tiraspol'ün hocası Yury Vernydub, başarılarının sırrının ülkede yabancı sınırının kalkması olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Veryndub: 'Yabancı sınırı kalkmasaydı Şampiyonlar Ligi'ne katılamazdık'
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18 Eylül 2021 11:42
Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki sürpriz ekibi Moldova temsilcisi Sheriff'in teknik direktörü Yury Vernydub yabancı sınırının kalkmasının kaderlerini değiştirdiğini söyledi.

Ukraynalı futbol adamı yaptığı açıklamada, "Moldovalı futbolcuları üzmek istemiyorum ama yabancı sınırının kalkması Şampiyonlar Ligi'nde oynamamızı sağladı. Sınır hiçbir lige yarar sağlamaz. Moldova, Rusya, Ukrayna, Kazakistan gibi ülkeler Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsa yabancı sınırı kararını değiştirmek zorunda. Bu seviyelerde yarışabilmek için sınırların kalkması şart" diye konuştu.

SHAKHTAR DONETSK'İ İLK MAÇTA YENDİLER

Vernydub yabancı sınırı nedeniyle bir futbolcunun iyi veya kötü olmasına bakılmaksızın kadroda tutulmak zorunda olduğunu belirterek, "Herhangi bir teknik direktör takıma yararı olmayan birini takımda tutmak istemez" diye konuştu.

Moldova ekibi Sheriff Tiraspol, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i ilk hafta maçında 2-0 yenerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Sheriff Tiraspol'ün 27 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosunda 17 tane yabancı oyuncusu bulunuyor. 


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