Vertonghen'den maç sonunda ilginç itiraf
Belçika forması giyen Jan Vertonghen, Japonya maçının ardından bir itirafta bulundu.
Belçika'nın başarılı savunma oyuncusu Jan Vertonghen, Japonya galibiyetinin ardından ilginç bir itirafta bulundu.
Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Belçika'nın yıldız ismi Jan Vertonghen, 2-0 olduğunda eleneceklerini düşündüğünü söyledi.
Başarılı savunma oyuncusu maç sonunda yaptığı açıklamada ''1-0'dan sonra odaklanmak zordu. Bu sırada 2-0 ile karşı karşıya kaldık. Maç 2-0 olduğunda uçakta eve dönüşümüz gözümün önüne gelmişti...'' ifadelerini kullandı.
Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Belçika'nın yıldız ismi Jan Vertonghen, 2-0 olduğunda eleneceklerini düşündüğünü söyledi.
Başarılı savunma oyuncusu maç sonunda yaptığı açıklamada ''1-0'dan sonra odaklanmak zordu. Bu sırada 2-0 ile karşı karşıya kaldık. Maç 2-0 olduğunda uçakta eve dönüşümüz gözümün önüne gelmişti...'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika Haberleri
Sonuçlar
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0