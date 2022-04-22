Vertonghen: 'Tiyatro yapan futbolcular var'

Belçikalı deneyimli savunmacı Jan Vertonghen, saha içinde zaman geçiren futbolculara yönelik paylaşımda bulundu.



Vertonghen kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda kendisini sık sık yere bırakan ve abartılı tepkiler vererek oyunun sıklıkla durmasını sağlayan futbolculara yönelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"FIFA, futbolda bir an önce daha etkili kullanılabilecek süreler üzerinde çalışmalı! Sürekli sahada düşüp tiyatro yapanlar, futbol maçı izlemek isteyen taraftarların tüm sevincini elinden alıyor"





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