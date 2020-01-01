Vertonghen: 'Neyi eksik yapıyoruz bilmiyorum'

Belçika'nın kaptanı Jan Vertonghen İtalya'ya yenilip elendikleri çeyrek final maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Jan Verthongen açıklamasında "Bu mağlubiyet beni daha da üzüyor çünkü benim hatamla İtalya bir gol attı. Maçın o anında topun hakimiyeti bizde değildi. Ben de topu ayağımda tutup biraz hızlarını kaybetirmek istedim. Ceza sahasında bu iyi bir fikir değildi" diye konuştu.



Takım olarak bir turnuvadan daha elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Vertonghen, "Her seferinde aynı şeyi yaşıyoruz. Tam olarak neyi analiz edemiyoruz, neyi eksik yapıyoruz bunu bulmalıyız" sözlerini kullandı.



