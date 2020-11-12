Verstappen: "Yarış için sabırsızlanıyorum"

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, İstanbul Park'taki yarış öncesi konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Verstappen: 'Yarış için sabırsızlanıyorum'
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12 Kasım 2020 18:52
Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ise İstanbul'da ilk kez yarışacağını hatırlatarak, heyecanını anlattı.

Verstappen açıklamasında; "İlginç ve güzel bir pistte mücadele edeceğiz. Sürüş yapmak için sabırsızlanıyorum. İstanbul Park'ın ünlü 8. virajını deneyimlemek harika olacak." şeklinde görüş belirtti.



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