Verstappen tarihi ilki başardı, pole pozisyonunu kaptı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sine Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen, ilk sırada başlayacak.



F1 tarihinde ilk kez düzenlenen sprint yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 17 tur üzerinden gerçekleştirildi.



Sıralama turlarını kazanarak sprint yarışına ilk cepte başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ı kalkışta geride bırakan Verstappen, 25 dakika 38.426 saniyelik derecesiyle galip geldi ve "pole" pozisyonunun sahibi oldu.



Hamilton, liderin 1.430 saniye arkasında ikinciliği, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise Verstappen'in 7.502 saniye gerisinde üçüncülüğü elde etti.



Yarışta ilk 3'e giren sürücüler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan kazandı.



Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl üç etapta uygulanmasına karar verilen sprint yarışında alınan dereceler, Büyük Britanya Grand Prix'sinin grid dizilişinde geçerli olacak.



Büyük Britanya Grand Prix'si 52 tur üzerinden koşulacak ve yarın TSİ 17.00'de başlayacak.



Sprint yarışı nedir?



Sprint yarışları, bir hafta sonundaki ana yarışın kısaltılmış versiyonudur ve sprint yarışlarında ana yarışa kıyasla daha az kilometre tamamlanır. Sprint yarışları birçok seride kullanılmakta. Bu serilerden en bilineni olarak F1'in destek serisi Formula 2'yi gösterebiliriz.



Sprint yarışlarının Formula 1'e gelme sebebi ise bütün hafta sonunun heyecan seviyesini arttıracak olması. Sprint yarış formatı sayesinde, hafta sonunda gerçekleştirilen her seans önemli olacak ve aksiyon bütün hafta sonuna yayılacak.



3 gün boyunca gerçekleştirilecek olan neredeyse her seans grand prix'ye direkt olarak etki edeceğinden, her seans ayrı bir heyecana ve öneme sahip olacak.



Her seansın ayrı bir öneme sahip olmasıyla normalde kısmen daha sakin geçen cuma günü de ayrı bir önem kazanacak ve daha dolu geçecek. Taraftarlar hafta sonunun 3 günü de büyük bir seans izleyebilecek (sıralama turları, sprint yarış, grand prix) ve aksiyon 3 güne yayılmış olacak.



Hafta sonunda yer alan 3 günün daha dolu geçmesinin, hafta sonunun genelinde daha iyi bir tecrübe yaratacağı düşünülüyor.



F1, uzun süredir geleneksel hafta sonu formatında değişikliğe gitmeyi düşünüyordu. Yeni bir format arayışında ters grid uygulaması gibi diğer opsiyonlar da gözden geçirilse de bu formatlar sprint yarışlara kıyasla daha az ilgi gördü.