Verstappen, Meksika'yı kazandı; tarihi rekoru kırdı!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı olan Meksika GP'yi Max Verstappen kazandı ve bu sezon 16. zaferini elde ederek bir sezonda en çok yarış galibiyeti alan pilot oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Verstappen, Meksika'yı kazandı; tarihi rekoru kırdı!
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30 Ekim 2023 02:08
Son güncelleme 30 Ekim 2023 02:09
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı olan Meksika Grand-Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Daha önce şampiyonluğunu garantileyen ve bu sezon 16. yarış zaferini elde eden Verstappen, kendine ait 15 yarışlık rekorunu geride bırarak bir sezonda en çok galibiyet elde eden pilot oldu.

Yarışın ilk turunda Red Bull pilotu Sergio Perez ile Ferrari pilotu Charles Leclerc kazaya karıştı. Perez, yarışa ilk turdan veda etti. Leclerc ise pite dahi gelmeden yarışa devam edebildi.

33. turda ise Haas pilotu Kevin Magnussen sol arka süspansiyonuna zarar veren bir kaza aldı. Magnussen bariyerlere de zarar verdiği için kırmızı bayrak çıktı ve yarış 35. turda durdu.

Yarışın son yarısında herhangi bir kaza ve büyük olay yaşanmadı ve Max Verstappen çok rahat bir galibiyet elde etti.

Mercedes'ten Lewis Hamilton ikinci, pole pozisyondan başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc üçüncü olarak podyumu tamamladılar.

Ferrari'den Sainz dördüncü, McLaren'den Norris beşinci, Mercedes'ten Russell altıncı, AlphaTauri'den Ricciardo yedinci, McLaren'den Piastri sekizinci, Williams'tan Albon dokuzuncu, Alpine'den Ocon onuncu oldu.

PİLOTLAR KLASMANI

491 - Max Verstappen
240 - Sergio Perez
220 - Lewis Hamilton
183 - Carlos Sainz
183 - Fernando Alonso
169 - Lando Norris
166 - Charles Leclerc
151 - George Russell
87 - Oscar Piastri
56 - Pierre Gasly

TAKIMLAR KLASMANI

731 - Red Bull Racing
371 - Mercedes
349 - Ferrari
256 - McLaren
236 - Aston Martin
101 - Alpine
28 - Williams
16 - AlphaTauri
16 - Alfa Romeo
12 - Haas

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