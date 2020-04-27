Verratti'den 'PSG'de para için oynanır' diyenlere cevap!

PSG'nin İtalyan yıldızı Marco Verratti Fransız kulübüne transfer olan futbolcuların para kazanmak için takıma geldiklerine ilişkin eleştirilere tepki gösterdi.SkySport'a konuşan Verratti, PSG'nin hedefi olmayan bir takım olmadığını söylediği açıklamasında Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı herşeyden daha çok istediklerini söyledi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu açıklamasında, "Benim içinde bulunduğum 7 sezondur Fransa'da alınabilecek bütün kupaları defalarca aldık. Şampiyonlar Ligi'nde bu yüzden bize karşı daha çok baskı var. En iyi futbolcuların oynadığı bu arenada kazanmayı çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.Verratti PSG'nin hem hedefleri hem de mali yapısıyla her zaman futbolcular tarafından özellikle tercih edilen bir kulüp olduğunu söyleyerek PSG'nin para kazanmak için gelinebilecek bir kulüpten çok daha fazlası olduğunu söyledi. İtalyan yıldızın konuyla ilgili sözleri şöyle:"Hala ve hatta ilk geldiğim günlerden beri bana 'başkanla konuş, oraya gelip oynamak istiyorum' diyen çok futbolcu oldu. PSG dünyanın en iyi 7-8 takımı arasında diyebilriiz. PSG'de para için oynadığımızı söyleyenler olabiliyor ama hayır. Bir oyuncu para içim oynayacaksa Çin'e gider. Bir oyuncu PSG'de oynamayı seçtiyse bir gün belki de Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirim diye düşünür. PSG'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak başka bir kulüpten 5 kat daha değerli"