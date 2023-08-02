Verratti'ye dev teklif: 160 milyon euro!

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, PSG forması giyen Marco Verratti'ye 3 yıl içn toplamda 160 milyon euro'luk maaş teklifinde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Verratti'ye dev teklif: 160 milyon euro!
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02 Ağustos 2023 16:29
Kadrosunda Malcom, Ruben Neves, Koulibaly ve Sergej Milinkovic'i bulunduran Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal yeni bir dünya yıldızını katmak istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Al-Hilal, Paris Saint-Germain'de forma giyen Marco Verratti ile temasa geçti. 

Suudi ekibinin Verratti'ye 3 yıl için 160 milyon euro'luk maaş teklifinde bulunduğu belirtilirken İtalyan oyuncunun henüz bu teklife cevap vermediği aktarıldı. 

PSG'NİN İSTEĞİ 50 MİLYON EURO 

Fransız devinin 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Verratti'den 50 milyon euro'luk gelir beklediği ifade edildi.

PSG KARİYERİ 

Son 11 sezondur PSG'de forma giyen Verratti, Fransız takımında 416 maça çıkarken 11 gol, 61 asistlik performans sergiledi. İtalyan orta saha, PSG ile 9 lig şampiyonluğu kazandı.

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