Verratti için Euro 2020 tehlikesi!

Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain'de forma giyen Marco Verratti sezonu kapattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Verratti için Euro 2020 tehlikesi!
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11 Mayıs 2021 08:15
PSG'nin İtalyan yıldızı Marco Verratti sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Fransız basını Fransa Ligi'nde kalan 2 maçta Verratti'nin forma giyemeyecek olduğunu belirterek oyuncunun Euro 2020'ye yetişip yetişmeyeceğinin henüz net olmadığı ifade edildi.

Verratti'nin Fransa Kupası yarı finalini de kaçıracağı ve olası finalde de forma giymesinin çok zor olduğu aktarılırken; Milli takımımız ile aynı grupta yer alan İtalya'nın turnuvaya Verratti'den yoksun çıkabileceği belirtiliyor.

28 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu bu sezon toplam 31 maçta PSG formasını giydi ve 6 asist üretti.



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