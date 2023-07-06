Verona'nın gözü Berkan Kutlu'da

İtalya Ligi takımlarından Hellas Verona, Galatasaray'dan Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
İLGİ YAZISI GÖNDERİLDİ
Verona'nın sarı-kırmızılılara 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için ilgi yazısı gönderdiği öğrenildi.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
4 milyon euro bedelle Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı forma ile 76 maçta sahaya çıktı.
Berkan Kutlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
İLGİ YAZISI GÖNDERİLDİ
Verona'nın sarı-kırmızılılara 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için ilgi yazısı gönderdiği öğrenildi.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
4 milyon euro bedelle Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı forma ile 76 maçta sahaya çıktı.
Berkan Kutlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.