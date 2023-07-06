Verona'nın gözü Berkan Kutlu'da

İtalya Ligi ekiplerinden Hellas Verona, Berkan Kutlu için Galatasaray'a ilgi kağıdı gönderdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Verona'nın gözü Berkan Kutlu'da
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06 Temmuz 2023 09:59
İtalya Ligi takımlarından Hellas Verona, Galatasaray'dan Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

İLGİ YAZISI GÖNDERİLDİ

Verona'nın sarı-kırmızılılara 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için ilgi yazısı gönderdiği öğrenildi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

4 milyon euro bedelle Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı forma ile 76 maçta sahaya çıktı.

Berkan Kutlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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