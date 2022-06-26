İtalya Ligi (Serie A ekibi) Hellas Verona, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Kayserispor'da tamamlayan defans oyuncusu Mert Çetin'i yeni sezon hazırlıkları için İtalya'ya davet etti.



MERT ÇETİN'E SEZON ÖNCESİ KAMPINA DAVET



İtalya'dan Veronese Gazetesi'nde yer alan haberde, "Bruno Amione ve Mert Çetin, yeni sezon öncesi geri çağrılacak ve sezon öncesi dönemde Gabriele Cioffi tarafından değerlendirilecek" ifadelerine yer verildi.



TRANSFERDE BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İLE ANILIYOR



Daha önce Galatasaray ile de anılan futbolcuya Beşiktaş'ın da talip olduğu iddia ediliyor. Mert Çetin geçen sezon Kayserispor'da 10 lig ve 3 de kupa maçına çıktı, 1 gol kaydetti. Mert Çetin'in Verona ile 2025 yılına kadar kontratı devam ediyor.





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