Verona'dan Galatasaray'a cevap: 7 milyon euro!

Hellas Verona, Galatasaray'ın Mert Çetin ile ilgili talebine 7 milyon euro cevabını verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Verona'dan Galatasaray'a cevap: 7 milyon euro!
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16 Haziran 2021 11:13
Yabancı kuralının değişmesi sonrası transferde rotasını değiştirdi ve Verona forması giyen Mert Çetin'i istedi.

Corriere di Verona'da çıkan habere göre; Marash Kumbulla'nın Roma'ya transferi sırasında zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına Verona'ya kiralanan Mert Çetin'e Galatasaray talip oldu. Galatasaray'ın teklifi sonrası Verona Başkanı Maurizio Setti, 7 milyon euro bonservis talep etti.

7 MİLYON İSTEDİ AMA...

Verona'nın Mert Çetin'i bu sezon satmak istemediği ancak iyi bir teklif karşısında da transfere onay vereceği kaydedildi. Galatasaray'ın teklifine karşılık Setti'nin 4-5 milyon euro'luk bir teklife de onay verebileceği belirtildi.

GEÇEN SEZON 462 DAKİKA OYNADI

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve 2019 yazında 3 milyon euro bonservisle Roma'ya transfer olan Mert Çetin, 2020 yazında Marash Kumbulla'nın başkent ekibine gitmesi sonrası kiralık olarak Verona'ya imza attı.

Mert Çetin, geçen sezon toplam 7 maçta 462 dakika süre aldı.


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