Verona'dan Galatasaray'a cevap: 7 milyon euro!

Yabancı kuralının değişmesi sonrası transferde rotasını değiştirdi ve Verona forması giyen Mert Çetin'i istedi.



Corriere di Verona'da çıkan habere göre; Marash Kumbulla'nın Roma'ya transferi sırasında zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına Verona'ya kiralanan Mert Çetin'e Galatasaray talip oldu. Galatasaray'ın teklifi sonrası Verona Başkanı Maurizio Setti, 7 milyon euro bonservis talep etti.



7 MİLYON İSTEDİ AMA...



Verona'nın Mert Çetin'i bu sezon satmak istemediği ancak iyi bir teklif karşısında da transfere onay vereceği kaydedildi. Galatasaray'ın teklifine karşılık Setti'nin 4-5 milyon euro'luk bir teklife de onay verebileceği belirtildi.



GEÇEN SEZON 462 DAKİKA OYNADI



Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve 2019 yazında 3 milyon euro bonservisle Roma'ya transfer olan Mert Çetin, 2020 yazında Marash Kumbulla'nın başkent ekibine gitmesi sonrası kiralık olarak Verona'ya imza attı.



Mert Çetin, geçen sezon toplam 7 maçta 462 dakika süre aldı.



