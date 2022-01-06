İtalya Ligi Serie A'da 20. hafta karşılaşmasında Thiago Motta'nın takımı Spezia, Igor Tudor yönetimindeki Verona'yı ağırladı.



Alberto Picco Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Verona'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 59. ve 70. dakikalarda Gianluca Caprari kaydetti. Spezia'nın tek sayısı 85. dakikada Martin Erlic'ten geldi.



Spezia'da Aguedo, 89. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan ihraç edildi.



Verona'da Türk futbolculardan Koray Günter 90 dakika sahada kalırken, Mert Çetin kadroda yer almadı.



Bu sonucun ardından Verona, 3 maç aradan sonra galibiyet aldı ve 27 puanla 11. sırada yer buldu. Spezia ise 16 puanla 17. sırada yer aldı.



Verona, gelecek hafta Salernitana'yı konuk edecek. Spezia ise Genoa deplasmanına gidecek.





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