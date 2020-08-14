Veron, Sosa'nın menajerine çok kızgın

Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, Jose Sosa'nın kulübüne transfer olması için görüşme yaptıklarını ve 35 yaşındaki ismin kararını beklediklerini anlattı.



Arjantin basınına konuşan Veron, Sosa'nın menajerine olan kızgınlığını dile getirerek oyuncunun kararını beklediklerini ifade etti. Veron açıklamasında, "Jose bize lig biter bitmez geleceğim demedi. Gelmeyeceğim de demedi. Ne olacağını bilmeden bekliyoruz. Biz Jose'nin kendi kulübüne dönmesi için çabalıyoruz ancak bize net bir şey söylemedi" diye konuştu.



Jose Sosa'nın 35 yaşına rağmen futbol oynamaya devam etmek istediğini bildiğini söyleyerek, "Onu kararı nedeniyle kimse yargılmayacak. Buraya geri dönmez ve başka bir takıma giderse de sorgulanmayacak. Yüzyüze gelip konuşmadık ama bu süreç öncesinde onunla bir görüşmemiz oldu. Değerlendirmesini yaptıktan sonra kararını verecektir" ifadelerini kullandı.



Jose Sosa Estudiantes kulübünün altyapısında yetişmiş ve 2007 yılında Bayern Münih'e 9 milyon euro'ya transfer olmuştu. Daha sonra ise sırasıyla Napoli, Metalist Kharkiv, Atletico Madrid, Beşiktaş, Milan formalarını giymiş ve 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olmuştu.



