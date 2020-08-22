Veron: 'Sosa'nın kararını sosyal medyadan öğrendik'

Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından, tecrübeli oyuncuya ve menajerlerine kendilerini bilgilendirmedikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.



Sosa ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Veron, "Jose Sosa'nın kararını sosyal medyadan öğrendik. Bu iletişimsizlik içinde Jose Sosa ile görüşme şansı bulduğumda ona 'Eğer şüphen varsa, geri gelme' dedim. Benim sözüm buydu. Ülkesine geri dönmesi 10 günde verilecek bir karar değil çünkü hayatını sürdüreceğin yeri seçiyorsun." dedi.



Arjantinli yıldızdan haber beklediğini söyleyen Estudiantes Başkanı, "Yaptığımız görüşmeden sonra kararını bildirmek için bir telefon bekledim. Soyadının bu takımla özdeşleşmiş olması, senin kulübün önceliğin olmasını gerektirmiyor. Değerlerden bahsetmek kolay ancak bu hareketleriyle değerleri çiğnediler." ifadelerini kullandı.



Hiçbir futbolcunun dönmek zorunda olmadığını söyleyen Juan Sebastian Veron, "Kararının arkasındaki nedenlere girmek istemiyorum ancak durumun daha farklı çözülmesini isterdim. Estudiantes'in kökleri çok sağlamdır ve geri dönmek isteyen ve istemeyen insanlar olur. Hiçbir oyuncunun da dönüş zorunluluğu yok. Ben buraya döndüğümde, boş sözleşmeye imza atmıştım." diye konuştu.



