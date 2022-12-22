Veron: 'Fatih Terim bir karizma'

Golden Foot Ödül töreni için Fatih Terim'le birlikte Monaco'da bulunan Arjantinli futbol efsanesi Juan Sebastian Veron, TRT Spor'a konuştu.



Veron Dünya Kupası'nı Arjantin'in kazanmasıyla ilgili "Arjantin futbolu için önemli bir an geldi ve Dünya Kupası kazanıldı. Bu zafer uzun bir süreden sonra kazanıldı. Dünya Kupası'nda futbolcular ülkelerini en iyi şekilde temsil ettiler. Eski arkadaşlarım Messi, Otamendi, Di Maria kupayı kazandılar. Milli takımımızın oyuncuları ellerinden gelenin en iyisini yaptılar" sözlerini kullandı.



Veron Dünya Kupası'nı kazanmanın yeni jenerasyonun hedeflerini göstermesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra bizim açımızdan bir şey değişmeyecek. Yeni jenerasyon oyuncularının hedefi nereye koyduğuna dair önemli bir başarı oldu. Aynı zamanda ARjantin Milli Takımının değerinin anlaşılması için önemliydi. Fakat diğer durumlarda bir değişiklik olmayacak. Siyasi anlamda bu başarı malzeme haline gelmez. Uzun bir zaman soınra bu bnaşarıya ulaşmak önemli" diye konuştu.



"MESSİ VE MARADONA ÇOK FARKLI"



Messi ve Maradona'yle birlikte oynadığını belirten Veron iki yıldız isimle ilgili ise "Messi de Maradona da birer kahraman. İkisi de tarihin en iyi oyuncuları. Tüm dünyanın tanıdığı oyuncular ve futbol için herşeylerini ortaya koyan isimler. Benzerlikleri, büyüklükleri ve yeni nesiller için inşa ettikleri futbol anlayışlarıdır. Farkları ise basitçe düşünürsek kişilikleri olabilir. Detaylara girersek yanlış olur. Bence en doğrusu ikisini de ayrı dönemlere damga vurduğunun farkına varmak ve bu oyuncuları izlemiş olmanın tadını çıkarmak" açıklamasını yaptı.



Terim ile ilgili ise Veron, "Fatih Terim olağanüstü bir kişilik, müthiş karizma. Galatasaray'da ve Milli Takım'da harika işlere imza attı. İtalya da yabancı bir teknik direktör olmak çok zordur. Bu meydan okumayı kabul etti ve tecrübesiyle İtalya futboluna büyük şeyler kattı. Kişiliği ve deneyimi çok önemli. Fatih Terim her zaman zihinlerde olacak" diyerek sözlerini tamamladı.





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