Veriler analiz edildi: Favori Manchester City

Şampiyonlar Ligi heyecanı Ağustos ayında kalan 12 takımla beraber devam edecek ve sezon Portekiz'in Lizbon şehrinde tamamlanacak.Gelişen veri analizleri sayesinde artık takımlar hakkında birçok önemli veriye ulaşılabiliyor. Tabii ki istatistikler tüm hikayeyi anlatmıyor ancak seyirciye tahmin yürütme şansı sunuyor.Veri analizi yapan bir site, Şampiyonlar Ligi'nde kalan 12 takım hakkında kendi verilerini toplayarak, Şampiyonlar Ligi'nde kimin kupaya ulaşma ihtimalinin daha fazla olduğunu tahmin etti.12. Chelsea - <1%11. Napoli - <1%10. Lyon - <1%9. Juventus - 2%8. Real Madrid - 2%7. Atalanta - 5%6. Atletico Madrid - 7%5. RB Leipzig - 8%4. Barcelona - 8%3. Paris Saint-Germain - 14%2. Bayern Munich - 22%1. Manchester City - 30%Bu tahminlere göre, City tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşacak ve bu şampiyonluk Pep Guardiola'nın Barcelona ile 2011 yılından sonraki ilk şampiyonluğu olacak.Real Madrid ile son 16 eşleşmesini henüz tamamlayamayan City, deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazandı ve sahası Etihad'a dönerken büyük bir avantajı elinde tutuyor olacak. Real Madrid için bir diğer eksiklik de, kaptan Sergio Ramos'un kırmızı kart cezası nedeniyle maçta oynayamayacak olması.İkinci büyük favori konumunda olan Bayern Münih ise, Hansi Flick ile beraber ligi süpürdü ve giderek yükselen performansı ile rakiplerine korku saldı. Bayern Münih, Chelsea'yi 3-0 yendiği maçın rövenşı ile beraber büyük bir kaza yapmazsa çeyrek finale yükselecek.Kupanın sürpriz adayları ise 7. favori Atalanta ve 5. favori RB Leipzig oldu. İki takım çeyrek finalde birbiri ile eşleştiler ve ikisinden biri tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi Yarı Finali başarısını yakalayacak.