Vergisiz ÖTV'siz telefon modelleri ve fiyatları 2023 | Vergisiz telefon satışı ne zaman alınabilecek, kimler, nasıl alınır?

Vergisiz telefon ne zaman alınabilecek, kimler, nasıl alınır 2023 | Öğrencilere vergisiz, öTV'siz telefon modelleri, fiyatları, markaları... Öğrenciye Vergisiz Telefon için gelişmeler yakından takip ediliyor. AK Parti Seçim beyannamesinde öğrenciler için yer alan vaatlerden birisi olan vergisiz telefon ve bilgisayar, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. KDV ve ÖTV'lerden muaf olarak 1 kereye mahsus olmak şartıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı seçim döneminde müjdelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek? İşte, o detaylar ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ, FİYATLARI, MARKALARI 2023
Beştepe'de dün yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu ve bilgisayar desteğiyle ilgili bilgi verdi.
Millete verdikleri sözleri, ülkenin ve küresel ekonominin şartlarını da göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların nihai çalışmaya göre bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını ve gençlerle paylaşılacağını açıkladı.
Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlere uygun şartlarda kredi meselesinin de yakın takiplerinde olduğunu bildiren Erdoğan, aile yapısının korunmasında ve istikbal adına büyük önem verdikleri bu projeyi gerçeğe dönüştürmekte kararlı olduklarını dile getirdi.
Tarımsal üretim ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çiftçilere bugüne kadar 40 milyar liralık ödeme yaptıklarını anımsatan Erdoğan, 2024'te de bu destekleri verimliliği esas alan yaklaşımla sürdüreceklerini bildirdi.
Türkiye'de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız." VERGİSİZ TELEFON MARKA VE MODELLERİ Vergisiz Samsung Telefon Modelleri
Galaxy A01: 2.199 TL (Vergisiz 1.079 TL)
Galaxy A21s: 6.999 TL (Vergisiz 3.437 TL)
Galaxy A30: 8.999 TL (Vergisiz 4.419 TL)
Galaxy A52: 11.499 TL (Vergisiz 5.647 TL)Vergisiz Xiaomi Telefon Fiyatları
Redmi 9C: 3.599 TL (Vergisiz 1.767 TL)
Redmi 9T: 3.599 TL (Vergisiz 1.767 TL)
Redmi 10 2022: 6.499 TL (Vergisiz 3.191 TL)
Redmi Note 10S: 8.399 TL (Vergisiz 4.124 TL)Vergisiz Oppo Telefon Modelleri
Oppo A15: 7.599 TL (Vergisiz 3.732 TL)
Oppo Reno 5 Lite: 13.199 TL (Vergisiz 6.482 TL) Vergisiz Vivo Telefon Fiyatları
Vivo Y11s: 3.527 TL (Vergisiz 1.732 TL)
Vivo Y21s: 5.499 TL (Vergisiz 2.700 TL)
Vivo Y53s: 8.330 TL (Vergisiz 4.091 TL) Vergisiz TCL Telefon Modelleri
TCL 20 SE: 5.600 TL (Vergisiz 2.750 TL)
TCL 20 E: 2.999 TL (Vergisiz 1.472 TL)
TCL L7: 3.339 TL (Vergisiz 1.639 TL) Öğrencilere Vergisiz Telefon Fiyatları Vergisiz Realme Telefon Fiyatları
Realme C21: 4.945 TL (Vergisiz 2.428 TL)
Realme C21Y: 3.799 TL (Vergisiz 1.865 TL)
Realme C25: (Piyasada Yok) Vergisiz Tecno Mobile Modelleri
Tecno Camon 16: 7.199 TL (Vergisiz 3.535 TL) Vergisiz Casper Telefon Fiyatları
Casper VIA M30 Plus: 5.999 TL (Vergisiz 2.946 TL)
Casper VIA X30 Plus: 10.999 TL (Vergisiz 5.401 TL)
Vergisiz General Mobile Telefon Modelleri
General Mobile 21: 4.499 TL (Vergisiz 2.209 TL)
General Mobile 24 Pro: 10.299 TL (Vergisiz 5.058 TL)
GM Phoenix 5G: 16.499 TL (Vergisiz 8.103 TL) Vergisiz Omix Telefon Fiyatları
Omix X5: 4.499 TL (Vergisiz 2.209 TL)
Omix X500: 4.289 TL (Vergisiz 2.106 TL)
Omix X300: 6.499 TL (Vergisiz 3.191 TL) Vergisiz Reeder Telefon Modelleri
Redeer S19 Max Pro S: 5.799 TL (Vergisiz 2.848 TL)
Redeer S19 Pro: 3.699 TL (Vergisiz 1.816 TL)
Reeder S19 Max Pro: 3.899 TL (Vergisiz 1.914 TL)
Reeder S 23 Pro Max: (Piyasada Yok) ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vergisiz cep telefonundan yaklaşık 7 milyon öğrencinin faydalanacağını, en az 2 sene boyunca sahibinden başkasının kullanamayacağını ve takibinin Bilgi Teknolojilerii ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılacağını söyledi. Hürriyet'e konuşan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:
"ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak. KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Vergisiz telefon ve bilgisayar satışından sadece üniversite öğrenci yararlanabilmesi, açık öğretim öğrencilerinin kapsam dışı kalması bekleniyor. HANGİ MODELLERİ KAPSAYACAK?
Henüz öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar şartları açıklanmadı ancak çalışmanın sadece Türkiye'de üretilen modelleri kapsayacağı iddialar arasında bulunuyor. ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Daha önce yapılan açıklamalara göre akıllı telefon ve bilgisayarlardaki vergi muafiyetinden yalnızca ön lisans ve lisans bölümünde eğitim alan öğrenciler yararlanacak. Alınan akıllı telefon için ödenen ücretin yüzde 103.6'sının vergiye gittiğini düşünürsek önemli bir indirim söz konusu.
Ancak dün ortaya atılan iddia, bu vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen öğrencileri biraz üzecek gibi. İddialara göre öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışından faydalanmak için bazı şartlar sununuyor. Bu şartlar ise şu şekilde:
Öğrenciler yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz telefon veya bilgisayar alabilecek.
Öğrenciler yalnızca kendi adlarına kayıtlı hatlarla vergisiz telefon alabilecek.
Öğrenciler sadece Türkiye'de üretilen ve montajlanan telefon ve bilgisayar modellerini tercih edebilecek.
Öğrenciler, belirli bir fiyat aralığında telefon ve bilgisayar modellerini alabilecek.
Öğrenciler, vergisiz telefon veya bilgisayar almak için özel bir başvuru yapma zorunluluğunda olmayacak.
Eğer iddialar doğru ise vergisiz bir şekilde alınabilecek telefon sayısı bir hayli azalıyor. Vestel, Reeder, Casper ve General Mobile ülkemizde akıllı telefon üretimi yapıyor. Bunların yanı sıra montajı Türkiye'de olan bazı önemli telefonlar ise şunlar; Samsung
Galaxy A70
Galaxy A21s
Galaxy A30
Galaxy A01 Core
Galaxy A52Xiaomi
Redmi 9C
Redmi 9T
Redmi Note 10S
Redmi 10 (2022)Realme
Realme C21
Realme C21Y
Realme C25Vivo
Vivo Y11s
Vivo Y21s
Vivo Y53sTLC
TCL 20 SE
TLC 20 E
TLC L7 Omix
Omix X300
Omix X500
Bu şartların henüz bir iddia olduğunu ve yasanın henüz yürürlüğe girmediğini tekrar belirtelim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu şartlar altında hangi akıllı telefonu almak istersiniz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız. ÖTV'SİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu.
Peki, öğrenciler için iPhone'un ÖTV'siz fiyatı ne kadar olacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? ZAMLI İPHONE FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
VERGİSİZ MAC BİLGİSAYAR FİYATLARI NE KADAR?
MacBook Air (M1)
Satış fiyatı: 23.999 TL
KDV (%18): 3.660,90 TL
KDV'siz fiyatı: 20.338,10 TL MacBook Air (M2)
Satış fiyatı: 32.499 TL
KDV (%18): 4.957,50 TL
KDV'siz fiyatı: 27.541,50 TL MacBook Pro (M2)
Satış fiyatı: 34.999 TL
KDV (%18): 5.338,80 TL
KDV'siz fiyatı: 29.660,20 TL MacBook Pro (M2 Pro - 512 GB)
Satış fiyatı: 53.999 TL
KDV (%18): 8.237,10 TL
KDV'siz fiyatı: 45.761,90 TL MacBook Pro (M2 Pro - 1 TB)
Satış fiyatı: 67.999 TL
KDV (%18): 10.372,70 TL
KDV'siz fiyatı: 57.626,30 TL MacBook Pro (M2 Max - 1 TB)
Satış fiyatı: 82.999 TL
KDV (%18): 12.660,90 TL
KDV'siz fiyatı: 70.338,10 TL Mac mini (M2 - 256 GB)
Satış fiyatı: 15.799 TL
KDV (%18): 2.410,00 TL
KDV'siz fiyatı: 13.389,00 TL Mac mini (M2 Pro)
Satış fiyatı: 34.999 TL
KDV (%18): 5.338,80 TL
KDV'siz fiyatı: 29.660,20 TL VERGİSİZ HUAWEİ LAPTOP FİYATLARI KAÇ TL?MateBook X Pro 2023
Satış fiyatı: 49.999 TL
KDV (%18): 7.627,00 TL
KDV'siz fiyatı: 42.372,00 TL MateBook 16s 2023
Satış fiyatı: 36.999 TL
KDV (%18): 5.643,90 TL
KDV'siz fiyatı: 31.355,10 TL MateBook D 16 2023
Satış fiyatı: 28.999 TL
KDV (%18): 4.423,60 TL
KDV'siz fiyatı: 24.575,40 TL MateBook D 15
Satış fiyatı: 15.999 TL
KDV (%18): 2.440,50 TL
KDV'siz fiyatı: 13.558,50 TL MateBook D 14
Satış fiyatı: 15.499 TL
KDV (%18): 2.364,30 TL
KDV'siz fiyatı: 13.134,70 TL
Gürcistan iPhone fiyatları ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ, ÖTV'SİZ TELEFON NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadeleri ile "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları ne kadar olacak?" soruları gündeme geldi. İşte iPhone 11, 12, 13, 14, iPhone 14 pro vergisiz fiyatları hakkında güncel bilgiler... CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olması halinde ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'nin kaldırılacağını ve ilk internet aboneliğinden vergi alınmayacağını açıkladı.
Konuya ilişkin sosyal medya platformu Tiktok'ta video yayımlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Gençler, oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'yi kaldıracağım.
İlk internet aboneliğinizden de vergi almayacağım. Daha ucuz internette TikTok'un ve internetin keyfini doya doya çıkaracaksınız.
Gençler, inanın bu vaatleri gerçekleştirmek hiç de zor değil. Bana güvenin ve bir sonraki video için takipte kalın." CHP'nin iktidara geldiğinde gençlik için ilk 6 ayda yapacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, 6 vaat sıraladı.
CHP lideri gençlerin ilk araba alımlarında ÖTV'nin sıfırlanmasından, ilk internet aboneliklerinden vergi alınmaması ve indirimli internet paketleri almalarına kadar pek çok başlıkla ilgili söz verdi:
VERGİSİZ CEP TELEFONU KİMLER ALABİLECEK?
- Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak.
- KYK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.
- Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart yada mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak.
- Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.
- Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. 2023 ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ TELEFON FİYATLARI 2023
iPhone 14 Pro 128 GB
Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL
ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL
KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL
ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL iPhone 14 Pro Max 128 GB
Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL
ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL
KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL
ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TL iPhone 14 128 GB
Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL
ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL
KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL
ÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TL iPhone 13 128 GB
Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL
KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL
ÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TL iPhone 13 mini 64 GB
Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL
KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL
ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL iPhone 12 64 GB
Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL
KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL
ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL iPhone SE 64 GB
Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL
ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL
KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL
ÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TL iPhone 14 Plus 128 GB
Telefonun fiyatı 36 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 18 bin 834 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TL
ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TL
KDV (yüzde 18) 5 bin 645 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TL
ÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL İPHONE FİYATLARI NE KADAR? 2023
APPLE WATCH FİYATLARI 2023
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|iPhone SE 128 GB
|16.999 TL
|18.499 TL
|19.499 TL
|iPhone SE 256 GB
|18.299 TL
|19.899 TL
|20.999 TL
|iPhone SE 512 GB
|20.899 TL
|22.699 TL
|23.999 TL
|iPhone 12 128 GB
|24.999 TL
|26.999 TL
|28.499 TL
|iPhone 12 256 GB
|26.299 TL
|28.399 TL
|29.999 TL
|iPhone 12 512 GB
|28.899 TL
|31.199 TL
|32.999 TL
|iPhone 13 mini 128 GB
|24.999 TL
|26.999 TL
|28.499 TL
|iPhone 13 mini 256 GB
|27.599 TL
|29.799 TL
|31.499 TL
|iPhone 13 mini 512 GB
|32.899 TL
|35.399 TL
|37.499 TL
|iPhone 13 128 GB
|28.999 TL
|29.999 TL
|31.999 TL
|iPhone 13 256 GB
|30.599 TL
|32.799 TL
|34.499 TL
|iPhone 13 512 GB
|35.899 TL
|38.399 TL
|40.999 TL
|iPhone 14 128 GB
|32.999 TL
|35.999 TL
|37.999 TL
|iPhone 14 512 GB
|40.899 TL
|44.399 TL
|46.999 TL
|iPhone 14 Plus 128 GB
|36.999 TL
|39.999 TL
|41.999 TL
|iPhone 14 Plus 512 GB
|44.899 TL
|48.399 TL
|50.999 TL
|iPhone 14 Pro
|41.999 TL
|45.999 TL
|48.999 TL
|iPhone 14 Pro 256 GB
|44.599 TL
|48.799 TL
|51.999 TL
|iPhone 14 Pro 512 GB
|49.899 TL
|54.399 TL
|57.999 TL
|iPhone 14 Pro 1 TB
|55.199 TL
|59.999 TL
|63.999 TL
|iPhone 14 Pro Max 128 GB
|45.999 TL
|49.999 TL
|52.999 TL
|iPhone 14 Pro Max 256 GB
|48.599 TL
|52.799 TL
|55.999 TL
|iPhone 14 Pro Max 512 GB
|53.899 TL
|58.399 TL
|61.999 TL
|iPhone 14 Pro Max 1 TB
|59.199 TL
|63.999 TL
|67.999 TL
AİRPODS FİYATLARI 2023
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|Apple Watch SE
|5.999 TL
|6.499 TL
|6.899 TL
|Apple Watch Series 8
|9.299 TL
|9.999 TL
|10.699 TL
|Apple Watch Ultra
|27.999 TL
|29.999 TL
|32.499 TL
GÜNCEL İPAD FİYATLARI 2023
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|AirPods (2. nesil)
|2.999 TL
|3.249 TL
|3.399 TL
|AirPods (3. nesil)
|3.999 TL
|4.299 TL
|4.499 TL
|AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu
|4.199 TL
|4.499 TL
|4.699 TL
|AirPods Pro (2. nesil)
|5.399 TL
|5.899 TL
|6.199 TL
|AirPods Max
|14.499 TL
|15.499 TL
|16.499 TL
MACBOOK FİYATLARI 2023
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|Apple Pencil (1. nesil)
|2.199 TL
|2.399 TL
|2.519 TL
|Apple Pencil (2. nesil)
|2.649 TL
|2.889 TL
|3.029 TL
|iPad (9. nesil) 64 GB
|8.499 TL
|8.999 TL
|9.499 TL
|iPad (9. nesil) 256 GB
|11.999 TL
|12.799 TL
|13.499 TL
|iPad (10. nesil) 64 GB
|11.299 TL
|11.999 TL
|12.799 TL
|iPad (10. nesil) 256 GB
|14.799 TL
|15.799 TL
|16.799 TL
|iPad mini 64 GB
|12.999 TL
|13.999 TL
|14.799 TL
|iPad mini 128 GB
|16.499 TL
|17.799 TL
|18.799 TL
|iPad Air 64 GB
|14.999 TL
|16.299 TL
|17.299 TL
|iPad Air 128 GB
|18.499 TL
|20.099 TL
|21.299 TL
|iPad Pro 11 inç 128 GB
|20.499 TL
|21.999 TL
|22.999 TL
|iPad Pro 11 inç 256 GB
|22.999 TL
|24.499 TL
|25.699 TL
|iPad Pro 11 inç 512 GB
|27.999 TL
|29.499 TL
|31.199 TL
|iPad Pro 11 inç 1 TB
|37.999 TL
|39.499 TL
|41.699 TL
|iPad Pro 11 inç 2 TB
|47.999 TL
|49.499 TL
|52.199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 128 GB
|28.499 TL
|30.999 TL
|32.499 TL
|iPad Pro 12.9 inç 256 GB
|30.999 TL
|33.499 TL
|35.199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 512 GB
|35.999 TL
|38.499 TL
|40.699 TL
|iPad Pro 12.9 inç 1 TB
|45.999 TL
|48.499 TL
|51.199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 2 TB
|55.999 TL
|58.499 TL
|61.699 TL
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|MacBook Air M1
|21.999 TL
|23.999 TL
|24.999 TL
|MacBook Air M2 256 GB
|29.999 TL
|32.499 TL
|31.499 TL
|MacBook Air M2 512 GB
|37.499 TL
|40.299 TL
|39.999 TL
|15 inç MacBook Air M2 256 GB (Yeni ürün)
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|36.999 TL
|15 inç MacBook Air M2 512 GB (Yeni ürün)
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|42.199 TL
|13 inç M2 MacBook Pro 256 GB
|31.999 TL
|34.999 TL
|36.999 TL
|13 inç M2 MacBook Pro 512 GB
|36.999 TL
|40.199 TL
|42.199 TL
|Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB
|49.999 TL
|53.999 TL
|56.999 TL
|Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB
|62.499 TL
|67.999 TL
|71.999 TL
|Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB
|77.499 TL
|82.999 TL
|87.999 TL
|Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB
|62.499 TL
|66.999 TL
|69.999 TL
|Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB
|67.499 TL
|72.199 TL
|75.199 TL
|Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB