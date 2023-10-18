Vera Konsept halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? | Vera GYO katılımın endeksine uygun mu, helal mi? Halka arz takvimi ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı duyuruldu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan şirketlerden olan Vera Konsept GYO'nun halka arz tarihleri merak ediliyor. Vera Konsept GYO halka arzının büyüklüğü 867,9 milyon TL olarak açıklandı. Vera Konsept GYO'nun halka arz açıklık oranı 26,83%'tür. Toplamda 55 milyon adet lot dağıtılacaktır. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin 2 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 50%'si Emre Fırat'a, diğer 50%'si Sevda Fırat'a aittir.Katılım sayısına göre, olası dağıtımın aşağıdaki gibi olması beklenmektedir:1.7 milyon katılım olursa yaklaşık 23 lot (362 TL)2.1 milyon katılım olursa yaklaşık 19 lot (299 TL)2.5 milyon katılım olursa yaklaşık 15 lot (236 TL)2.9 milyon katılım olursa yaklaşık 13 lot (205 TL)3.3 milyon katılım olursa yaklaşık 12 lot (189 TL)3.7 milyon katılım olursa yaklaşık 11 lot (173 TL)4.1 milyon katılım olursa yaklaşık 10 lot (157 TL)4.5 milyon katılım olursa yaklaşık 9 lot (142 TL)Vera Konspet halka arzına katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumlar şu şekilde;A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Acar Menkul Değerler A.Ş.Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Albaraka Türk Katılım BankasıALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Denizbank A.Ş.Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Galata Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Fibabanka A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halk Bankası A.Ş.ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.ING Menkul Değerler A.Ş.ING Bank A.Ş. (Özel Bankacılık Şubeleri)Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Bankası A.Ş.InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odeabank A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Vakıflar Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Bankası A.Ş.Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi 15,78 TL'den halka arz olacak.Vera Konsept GYO halka arz başvuru sürecinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinin sembolü "(VRGYO)" olacak.Vera Konsept GYO halka arzının büyüklüğü 867,9 milyon TL olarak açıklandı.Vera Konsept GYO'nun halka arz açıklık oranı 26,83%'dur. Toplamda 55 milyon adet lot dağıtılacaktır.Vera Konsept GYO, onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.Vera Konsept GYO halka arzı taslak izahnameye göre tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.Vera Konsept GYO 2018 yılı itibari ile ülkemizde yaşam ve ticari alan projeleri gerçekleştirmek için" Vera Grup Mühendislik A.Ş" ünvanı ile kurulmuştur. 2023 yılı itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından " Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı"na dönüşüm izni alınmış ve " Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş olarak faaliyetlerine devam etmektedir.Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin 2 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 50%'si Emre Fırat'a, diğer %50'si Sevda Fırat'a aittir.Şirketin dönem kârı ve zararı 2020, 2021, 2022 ve 2023 ile 2022 yılı ilk 3 aylık hesap dönemleri itibariyle sırasıyla -923.177 TL, 38.849.605 TL, 41.925.043 TL, -1.711.665 TL ve -2.599.855 TL'dir.Şirketin Konsept Vera Projesine ilişkin satışının tapu teslimleri henüz başlamamış (sadece ön satış yapılmaktadır) olduğundan şirketin kârını etkileyen en önemli etken yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin değer farkının yansıtıldığı yatırım faaliyetlerinden gelirlerdir.2021 ve 2022 yıllık hesap dönemlerinde Gölbaşı Arsasına ilişkin değerleme farklarının yatırım faaliyetlerinden gelirlere yansıtılmaması nedeniyle şirketin dönem kârı oluşmuştur.2023 ve 2022 yılı 3 aylık hesap dönemleri ile 2020 yılında değerleme yapılmadığından operasyonel giderler nedeniyle zarar oluşmuştur.1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.30 gün fiyat istikrarı planlayacak180 gün boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altına satılmayacak.Şirket 1 yıl süreyle şirket paylarında bedelli gerçekleştirmeyecek.Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:%15-25 Konsept Vera projesinin finansmanı%35-45 Gölbaşı arası üzerine yapılması planlanan otel projesi finansmanı%35-45 yeni proje geliştirilecek arsa alımlarının veya mülkiyeti başkasına ait arsalardaki proje finansmanı%0-5 İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması(Kaynak: Midas, Vera Konsept GYO Taslak İzahname)