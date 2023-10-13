SPK haftalık bültenine göre, Kurul, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 130 lira ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 15,78 liradan halka arz başvurusunu onayladı. Peki, Vera Konsept GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir? Vera GYO katılımın endeksine uygun mu, hangi bankalarda?Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi 15,78 TL'den halka arz olacak.Vera Konsept GYO halka arz başvuru sürecinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinin sembolü "(VRGYO)" olacak.Vera Konsept GYO halka arzının büyüklüğü 867,9 milyon TL olarak açıklandı.Vera Konsept GYO'nun halka arz açıklık oranı 26,83%'dur. Toplamda 55 milyon adet lot dağıtılacaktır.Vera Konsept GYO, onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.Vera Konsept GYO halka arzı taslak izahnameye göre tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.Vera Konsept GYO 2018 yılı itibari ile ülkemizde yaşam ve ticari alan projeleri gerçekleştirmek için" Vera Grup Mühendislik A.Ş" ünvanı ile kurulmuştur. 2023 yılı itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından " Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı"na dönüşüm izni alınmış ve " Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş olarak faaliyetlerine devam etmektedir.Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin 2 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 50%'si Emre Fırat'a, diğer %50'si Sevda Fırat'a aittir.Şirketin dönem kârı ve zararı 2020, 2021, 2022 ve 2023 ile 2022 yılı ilk 3 aylık hesap dönemleri itibariyle sırasıyla -923.177 TL, 38.849.605 TL, 41.925.043 TL, -1.711.665 TL ve -2.599.855 TL'dir.Şirketin Konsept Vera Projesine ilişkin satışının tapu teslimleri henüz başlamamış (sadece ön satış yapılmaktadır) olduğundan şirketin kârını etkileyen en önemli etken yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin değer farkının yansıtıldığı yatırım faaliyetlerinden gelirlerdir.2021 ve 2022 yıllık hesap dönemlerinde Gölbaşı Arsasına ilişkin değerleme farklarının yatırım faaliyetlerinden gelirlere yansıtılmaması nedeniyle şirketin dönem kârı oluşmuştur.2023 ve 2022 yılı 3 aylık hesap dönemleri ile 2020 yılında değerleme yapılmadığından operasyonel giderler nedeniyle zarar oluşmuştur.1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.30 gün fiyat istikrarı planlayacak180 gün boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altına satılmayacak.Şirket 1 yıl süreyle şirket paylarında bedelli gerçekleştirmeyecek.Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:%15-25 Konsept Vera projesinin finansmanı%35-45 Gölbaşı arası üzerine yapılması planlanan otel projesi finansmanı%35-45 yeni proje geliştirilecek arsa alımlarının veya mülkiyeti başkasına ait arsalardaki proje finansmanı%0-5 İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması(Kaynak: Midas, Vera Konsept GYO Taslak İzahname)