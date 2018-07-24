''Ver Kagawa'yı, al Belhanda'yı''

Fransız ve Alman basınında yer alan haberlere göre, Faslı yıldız'nın transferi için harekete geçti. Bu hamlenin mimarı ise Alman kulübünün teknik patronu Lucien Favre...Faslı yıldız, Dortmund'un transfer listesine girdi. Dortmund'un başına geçen Lucien Favre'nin Nice'den öğrencisi olan Belhanda'yı istediği öğrenildi. İddialara göre Almanlar 10 milyon Euro civarında bir teklif yapacak. Belhanda ile nice'te çalışan Favre'nin transfer için yönetime talimat verdiği belirtiliyor. Dortmund'un kısa sürede resmi teklif yapacağı ve 10 milyon Euro civarında bir rakam önereceği iddia ediliyor.Teklifin hayata geçmesi halinde Galatasaray'ın 'evet' diyeceği belirtiliyor. Gelecek olan sıcak para hemen eksik bölgelere transfer için kullanılacak. Böylece teknik heyet de rahat bir nefes alacak.Bir başka iddiaya göre ise Galatasaray, Belhanda'ya karşılık Dortmund'tan'yı isteyecek. Japon orta alan oyuncusu daha önce de Sarı-Kırmızılılar'ın transfer gündemine girmişti.Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuna önemli katkıda bulunan Belhanda'nın Cimbom'la 3 yıl daha kontratı bulunuyor.