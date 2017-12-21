  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Venüs Williams kazadan ceza almayacak

Görüntüleri inceleyen polis, 37 yaşındaki ABD'li tenisçi Venüs Williams'ın kazada suçsuz olduğuna hükmetti.

Kaynak: AA
Venüs Williams kazadan ceza almayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2017 13:35
ABD'li tenisçi Venus Williams, karıştığı ölümlü trafik kazasından dolayı ceza almayacak.

Haziran ayında ülkesinde trafik kazası geçiren Williams, 78 yaşındaki Jerome Barson'ın hayatını kaybettiği olayda suçsuz bulundu.

Kaza görüntülerini inceleyen Palm Beach Gardens Polisi, 37 yaşındaki sporcunun aracını kurallara uygun kullandığı ve Florida kanunlarına göre cezaya gerek olmadığı kararına vardı.

Bu yıl Avustralya Açık ve Wimbledon'da final oynayan Williams, Jerome Barson'ın yolcu koltuğunda oturduğu araçla çarpışmış, Barson kazadan 13 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için