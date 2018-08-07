Veli Kavlak'tan Beşiktaş - LASK Linz değerlendirmesi

Beşiktaş ile sözleşmesi tek taraflı fesh edilen, kariyeri veeşleşmesi hakkında konuştu.Avusturya basınına röportaj veren Veli, ''Sözleşmem, tek taraflı fesh edildi. Böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum. Avukatım konu ile ilgileniyor. Normal şartlarda 2019'a kadar sözleşmem bulunuyordu. İnanması zor ama 3 yıldır omuz sakatlığım bulunuyor. Amerika, İtalya, Almanya ve Avusturya'da doktorlara gittim. MR sonuçlarım gözüküyor ama kimse bana ne olduğunu söylemiyor. Eylül'de bir operasyon daha geçireceğim. 3-4 ay sonra antrenmanlara başlayabilirim.'' diye konuştu.Beşiktaş ile LASK Linz arasında oynanacak Avrupa Ligi eşleşmesini de değerlendiren Veli Kavlak, ''Çok zor maçlar olacak. Beşiktaş'ın çok tecrübeli futbolcuları var. Futbolda her şey olabilir. Beşiktaş'ın stadyumu dolu olur. İlk maçta işi bitirmek isteyeceklerdir. LASK, ilk maçı evinde oynasaydı ve iyi bir sonuç alsaydı bile İstanbul'da şansı sıfır olurdu.'' sözlerini kullandı.Türkiye ve Avusturya'daki futbolu kıyaslayan 29 yaşındaki futbolcu, ''Türkiye'de her şay daha farklı. Beşiktaş'ın 18 milyon, Fenerbahçe'nin 22 milyon taraftarı var. Galatasaray'ın daha fazla. Bu da takımlarda baskı yaratıyor. Ama taraftarlar sizi oynamak için zorluyor. Bu takımlarda oynuyorsanız kazanmak zorundasınız.'' şeklinde konuştu.