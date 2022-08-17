Veli Kavlak: 'F.Bahçe favori, İstanbul çok zor'

Beşiktaş'ın eski futbolcularından olan Türk asıllı Avusturyalı Veli Kavlak, yakından tanıdığı Austria Wien ve Fenerbahçe maçı öncesinde görüşlerini dile getirdi.



Veli Kavlak, Fenerbahçe'nin favori olduğunu vurgularken, "Fenerbahçe, Austria Wien maçının favorisi ama çok baskı altındalar. Uzun süredir şampiyon olamıyorlar. Baskı oyuncuları sıkıntıya sokuyor, taraftarları da etkiliyor." dedi.



Austria Wien'in özellikle İstanbul'da işinin çok zor olacağını söyleyen Veli Kavlak "Avusturya'da baskılı bir rakip olursa, Fenerbahçe tedirgin olabilir. Fenerbahçe evinde 50 bin kişi önünde oynuyor. Burada oynamak kolay olmaz. Avusturya'da da çok fazla Fenerbahçe taraftarı olacak." ifadelerini kullandı.





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