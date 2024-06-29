Veli Kavlak: 'Avusturya favori'

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Veli Kavlak, EURO 2024'teki Avusturya-Türkiye eşleşmesini değerlendirdi.Viyana doğumlu olan uzun yıllar Avusturya Milli Takımı'nda da forma giyen Kavlak, 2011-2018 arasında Kara Kartal'da top koşturmuş, iki yıl önce de emekliye ayrılmıştı.Avusturya basınına konuşan eski oyuncu, Türkiye karşısında Avusturya'yı favori gördüğünü belirtti veifadelerini kullandı.Türk futbolcuların üzerinde baskı olduğunu da dile getiren Kavlak,dedi.Avusturya maçında Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in cezalı olmalarını hakkında da konuşan eski futbolcu şu sözleri sarf etti;