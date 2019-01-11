Okulların kapanmasına kısa bir süre kala Veli Bilgilendirme Sistemi giriş (VBS), e-Okul sınav sonuçları, devamsızlık sorgulama gibi konularla ilgili tüm detayları sizler için derlediğimiz haberimizden öğrenebilirsiniz.Veli Bilgilendirme Sistemi giriş (VBS), e-Okul sınav sonuçları, devamsızlık sorgulamaÖncelikle sisteme giriş için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası gerekiyor. Sistemin ana sonra sisteme giriş yapmak mümkün. Aşağıdaki bağlantının sol tarafı idareciler, sağ tarafı veliler için düzenlenmiştir. Veliler bu bağlantıdaki sayfanın sağ kısmındaki bilgileri doğru bir şekilde doldurarak ebeveynleri oldukları öğrenci hakkında erişmek istedikleri bilgilere kolaylıkla ulaşabilirler.Takdir teşekkür hesaplamada yeni dönemOkul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.Öte yandan MEB'in resmi sitesi olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde, öğrenciler internet olmaksızın e-Okul sisteminde sınav sonuçları ve sözlü notlarını gördükten sonra, taktir ve teşekkür hesaplama yapabiliyor. Bu işlemler 'internet' olmadan da yapılabilmektedir. EBA'nın sisteminde yer alan ve internetsiz olarak Excel'de ders isimleri değiştirilerek, 1.yazılı, 2.yazılı ve 3.yazılı not bilgileri haricinde, 1.sözlü, 2.sözlü ve 3.sözlü notları yazılarak takdir teşekkür hesaplaması yapılabiliyor. Excel'de kullanımı aktif etmeden ders bilgileri değiştirilmiyor. Aktif edildikten sonra ders bilgileri değiştirilerek gerçek sonuçlar elde edilebiliyor.