Vedran Corluka'dan vedayı duyurdu

Hırvat futbolcu, milli takımı bıraktığını açıkladı.Rusya'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Hırvatistan'ın öne çıkan çıkan futbolcuları arasında yer alan ve Lokomotiv Moskova'da forma giyen 32 yaşındaki Corluka, Hırvatistan Milli Takımı'ndaki kariyerine son verdiğini duyurdu.Corluka, Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından duyurulan açıklamasında,ifadelerini kullandı.Mesajında, takım arkadaşlarıyla sevinç ve hüzün dolu çok sayıda anıyı paylaştığını belirten Corluka,değerlendirmesinde bulundu.Corluka mesajında, Hırvatistan forması için tüm gücüyle mücadele verdiğini aktardı.