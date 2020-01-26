Vedat Muriqi'yi takip ediyorlar!

Vedat Muriqi bu sezon ligdeki 12. golünü ağlara yolladı. Kosova'nın, Kuzey Makedonya ile Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacağı maç öncesi Vedat'ı izlemek için, Kuzey Makendonya teknik direktörü de stattaydı.

Haber; Sabah
Vedat Muriqi'yi takip ediyorlar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2020 10:29
Vedat Muriqi Başakşehir maçında bu sezonki 12. golünü kaydetti. Kosovalı, Max Kruse'ye de bir asist yaptı.

KUZEY MAKEDONYA'DAN MURIQI TAKİBİ

Vedat için Başakşehirm maçında tribünde yakın takip vardı. 26 Mart'ta Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kosova ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak mücadele öncesinde rakibinin en önemli silahını izlemek üzere Kuzey Makedonya'nın hocası Igor Angelovski karşılaşmayı statta takip ederken bol bol da not tuttu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için