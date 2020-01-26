Vedat Muriqi'yi takip ediyorlar!

Vedat Muriqi Başakşehir maçında bu sezonki 12. golünü kaydetti. Kosovalı, Max Kruse'ye de bir asist yaptı.Vedat için Başakşehirm maçında tribünde yakın takip vardı. 26 Mart'ta Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kosova ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak mücadele öncesinde rakibinin en önemli silahını izlemek üzere Kuzey Makedonya'nın hocası Igor Angelovski karşılaşmayı statta takip ederken bol bol da not tuttu.