Vedat Muriqi'ye destek; "Makine değilsin"

Fenerbahçe'de Kosovalı forvet Vedat Muriqi, son maçlarda kaçırdığı goller nedeniyle moral bozukluğu yaşadı. Arkadaşları motive etti.

Vedat Muriqi'ye destek; 'Makine değilsin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2020 10:35
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, attığı gollerle birçok maçta takımını zafere taşıyan isim oldu. Ancak 25 yaşındaki forvetin formu, sezonun en kritik döneminde düşüşe geçti. Kosovalı yıldız, Trabzonspor, Alanya ve Ankaragücü maçlarını boş geçti. Muriqi, bu üç karşılaşmada da önemli fırsatlardan yararlanamadı.

Başarılı golcü, bunun moral bozukluğunu yaşarken takım arkadaşlarından kendisine tam destek geldi. Sarı-Lacivertli oyuncular, Muriqi'ye moral verip, derbiye motive etmek için kendisiyle konuşmalar yapıyor.

Takım arkadaşları, "Senin sayende birçok maç kazandık. Attığı gollerle şampiyonluk yarışında iddialı hale geldik. Sonuçta makine değilsin, her oyuncu düşüş yaşar. Sana güvenimiz büyük. Galatasaray derbisinde yine bizim en önemli gol silahımız olacaksın. Yeter ki sen de kendine inan" sözleriyle yıldız futbolcuya destek çıktı.

Vedat bu tavır karşısında fazlasıyla mutlu oldu. Sarı lacivertli futbolcunun en az bir gol sözü verdiği; hedefinin ise Galatasaray'a iki gol atmak olduğu iddia edildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
'LİGİN SEFİRİDİR, BİAT EDİN'
"LİGİN SEFİRİDİR, BİAT EDİN"
Spor yazarları, G.Saray'ın F.Bahçe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi yorumladı.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için