Vedat Muriqi'nin yeni hedefi Trabzonspor!

Attığı gollerle Fenerbahçe'nin başarısında büyük rol oynayan Muriqi, gözünü Trabzon'a dikti.

Haber; Sabah
Vedat Muriqi'nin yeni hedefi Trabzonspor!
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29 Ocak 2020 12:00
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi, kendisini Trabzonspor maçına hazırlıyor.

25 yaşındaki futbolcu, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "İşimizin kolay olmayacağını biliyoruz. Ancak zirve yarışında ipleri elimize almak için bu maçı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Bu sezon sarı - lacivertli formayla çıktığı 18 maçta 12 gol atan Kosovali futbolcu, 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

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