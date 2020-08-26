Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi için anlaşma!

Fenerbahçe'de transferi yılan hikayesinde dönen Vedat Muriqi'de düğüm çözüldü. Oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun süredir uğraşan Lazio ile sarı-lacivertliler arasında anlaşma sonunda sağlandı.



20 MİLYON EURO + 5 YILLIK İMZA



En başından beri rakamı düşürmeye yanaşmayan F.Bahçe'nin Roma ekibi ile 18 milyon Euro artı bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya el sıkıştığı, Kosovalı golcünün ise 5 yıllık sözleşmeye 'evet' dediği öğrenildi. Kanarya ile İtalyanlar arasında Vedat pazarlıklarının yanı sıra Bastos için de yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildi.



1.5 MİLYON EURO'YA İKNA OLDU



Sarı-lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki Angolalı stoperin transferini Vedat'ın gidişinden bağımsız olarak değerlendirdiği ve 1 yıllık kontratı olan oyuncuyu uygun maliyetle almayı hedeflediği belirtildi. Yıllık 1.5 milyon Euro teklif edilen Bastos'un gelmeye hazır olduğu ifade edilirken Lazio'nun da ikna olduğu bildirildi.







