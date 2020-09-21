Vedat Muriqi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'den İtalya Ligi Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, koronavirüs yakalandı.



İtalyan basını, Lazio Kulübü'nün Vedat Muriqi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladığını duyurdu.



Lazio'ya transferi için evrak işlemlerini tamamlamak üzere Türkiye'ye dönen Vedat Muriqi'nin Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.



Türkiye'de karantinada kalacak olan Vedat Muriqi'nin herhangi bir belirti göstermediği ancak yapılan testin sonucunun pozitif çıktığı vurgulandı.



DÜĞÜNDEN SONRA NEGATİFTİ



Bu arada İtalyan basını, geçen hafta kız kardeşinin Kosovada'ki düğününden dönen Vedat Muriqi'nin İtalya'da yapılan testinin sonucunun negatif çıktığını duyurdu.



"EKİM ORTASINA KADAR OYNAMAZ"



Öte yandan teknik direktöre Simeone Inzaghi'nin 26 yaşındaki golcüden Ekim ayının ortasına kadar yararlanamayacağı öne sürüldü.



Lazio ile çalışma fırsatı henüz olmayan ve koronavirüs nedeniyle karantinada kalacak Vedat Muriqi, Ekim ayının ortasına kadar forma giyememesi halinde Cagliari, Atalanta ve Inter maçlarını kaçırmış olacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Vedat Muriqi, 17 Ekim'deki Sampdoria, 25 Ekim'deki Bologna maçlarında oynayabilecek.



