Vedat Muriqi'nin gözü Alex'in rekorunda

Ligde 15 kez fileleri sarsan Vedat Muriç, kalan haftalarda 2 gol daha atarsa Fenerbahçe'de son 10 yılda Alex'ten sonra bir sezonda en çok skor üreten ikinci isim olacak.

Haber; Akşam
Vedat Muriqi'nin gözü Alex'in rekorunda
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29 Haziran 2020 09:36
Fenerbahçe'de son yıllarda forvet oyuncuları beklenen gol sayılarına ulaşamadı. 2010-11 sezonunda Alex de Souza müthiş performans sergilemiş, ligi 28 gol ve 15 asist gibi inanılmaz rakamlarla bitirmişti.

Ancak o sezonun ardından, dünyaca ünlü yıldızlar gelse de 20'li sayılara ulaşabilen bir isim olmadı. Son en yılda, bir sezonda en çok gol atan ikinci isim 2015-16'da ligde 16 kez ol sevinci yaşayan Robin van Persie oldu. Moussa Sow, 2012-13 ve 2013-14'te peş peşe iki kez 15 golde kaldı.

Ligde 5 maç kala Vedat Muriç de 15 sayıya ulaştı. Kosovalı golcü bir kez daha ağları sarsarsa Van Persie'yi yakalayacak. Muriç, iki gol atması halinde son 10 yılda Çubuklu formayla ligde bir sezonda en fazla skor üreten ikinci isim olacak. Vedat Muriç, kalan beş mücadelede rakip fileleri üç kez sarsarsa bu kez kendi kariyer rekorunu da kıracak. 



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