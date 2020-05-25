Fenerbahçe'nin Kosavalı golcüsü Vedat Muriqi, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.
Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi, sosyal medya hesabından "Cinsiyet tahminlerini alalım" şeklinde paylaşım yaparak bebek beklediklerini duyurdu.
Bu paylaşımın ardından Edibe Muriqi'nin takipçileri ise bebeğin cinsiyetiyle ilgili tahminlerini yazdılar.
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Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi, sosyal medya hesabından "Cinsiyet tahminlerini alalım" şeklinde paylaşım yaparak bebek beklediklerini duyurdu.
Bu paylaşımın ardından Edibe Muriqi'nin takipçileri ise bebeğin cinsiyetiyle ilgili tahminlerini yazdılar.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın