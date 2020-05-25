Vedat Muriqi'nin büyük heyecanı

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, yeni bir heyecan yaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Vedat Muriqi'nin büyük heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2020 12:05
Fenerbahçe'nin Kosavalı golcüsü Vedat Muriqi, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi, sosyal medya hesabından "Cinsiyet tahminlerini alalım" şeklinde paylaşım yaparak bebek beklediklerini duyurdu.

Bu paylaşımın ardından Edibe Muriqi'nin takipçileri ise bebeğin cinsiyetiyle ilgili tahminlerini yazdılar.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için