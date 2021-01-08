Vedat Muriqi'den Galatasaray'a ret

Vedat Muriqi için nabız yoklayan Galatasaray, Kosovalı golcüden ret yanıtı aldı. 26 yaşındaki oyuncu, İtalya'da kalmak istediğini belirtti..

Abone Ol
Vedat Muriqi'den Galatasaray'a ret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2021 12:12
Galatasaray devre arasında forvet bölgesine hata yapmaksızın nokta atışı bir forvet istiyor. İddialar arasında Vedat Muriqi de var

Vedat Muriqi'yi ikna etmek için Galatasaray iki koldan birden çalışıyor. Bir yandan Terim'in İtalya'dan yakından tanıdığı menajer Federico Pastorello üzerinden, bir yandan da idari menajer Hakan Balta üzerinden golcü oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak henüz olumlu dönüş alınamadı. Muriqi, Hakan Balta'ya, İtalya'da kalmak istediğini ve bu kadar çabuk vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi.

LAZIO DA OLUMSUZ
Lazio da Vedat Muriqi'yi bırakmayı çok düşünmüyor. İtalyan yöneticiler, Pastorello'ya, Vedat için ciddi bir bonservis bedeli ödediklerini, 6 ayda vazgeçerlerse taraftarlardan büyük tepki alacaklarını anlattı. Ayrıca Muriqi'nin ayrılmasının o kalibrede ve değerde bir forvet oyuncusu almaları için zorunluluk doğuracağından bahsettiler

Muriqi, İtalya'da beklentilerin altında kaldı. Sadece 7 maçta Lazio forması giyebilen Kosovalı futbolcu henüz gol atamadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için