Vedat Muriqi'de işlem tamam! Gidiyor...

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi yaşandı..



Kosovalı golcü ile uzun süredir ilgilenen İtalyan kulübü Lazio, Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturdu. Bu görüşme Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel yatında gerçekleştirildi. Fenerbahçe ile Lazio arasında son detaylar görüşüldü ve masadan anlaşma ile kalkıldı.



beIN Sports'ta yer alan habere göre; Transferin pazartesi resmiyete döküleceği ve bonservis bedelinin 17,5 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus şeklinde olacağı, bir sonraki satıştan'da Fenerbahçe'nin %5 pay alacağı bildirildi.



Vedat Muriqi, gelecek hafta Fenerbahçe ile ilişiğin kestikten sonra Roma'ya gidecek ve Lazio ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak.



Vedat Muriqi 1 yıllık Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig ve kupada 36 maçta 17 gol 7 asistlik performans sergiledi.



