Vedat Muriqi yine duruldu

Devre arasında Lazio'dan Mallorca'ya kiralanan Vedat Muriqi, İspanyol ekibiyle yaptığı iyi başlangıcın devamını getiremedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Vedat Muriqi yine duruldu
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31 Mart 2022 11:47
Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla dikkatleri üzerine çeken Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi, sarı-lacivertli ekibe yüksek bir bonservis bedeli kazandırarak İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olmuştu. Lazio'da tutunamayan Muriqi, LaLiga ekibi Mallorca'ya kiralandı. Burada fırtına gibi bir başlangıç yapan golcü oyuncu, haftalar içindeki düşüşüyle hayal kırıklığı yarattı. Muriqi'nin düşüş gösteren performansı, Mallorca'nın kararını da etkileyecek.
Fenerbahçe'den Lazio'ya Transfer olan ancak İtalya'da beklentilerin uzağında kalan Vedat Muriqi, kiralık olarak gittiği Mallorca'da da formdan düşüyor.

Mallorca formasıyla oldukça iyi bir başlangıç yapan Vedat Muriqi, çıktığı ilk 3 maçta 2 gol ve 1 asist yapmıştı. Ancak 5 haftadır gol ya da asist katkısı yapamayan forvet oyuncusu, İspanya'da derin bir suskunluğa büründü.

Sabah'ın haberine göre; Mallorca'nın alt sıralardan kurtulması için takımı adına önemli bir isim olan Vedat Muriqi, bu suskunluğuyla eleştirilerin hedefi haline geldi.

KARAR SEZON SONU

Lazio'dan 500 bin euroya kiralanan Vedat Muriqi'nin bonservisinde 11 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Ligde kalma mücadelesi veren Real Mallorca, 27 yaşındaki golcü için kararını sezon sonunda verecek.

Real Mallorca ile 9 maça çıkan Vedat Muriqi, bu mücadelelerde 2 gol 1 asistlik katkı sunabildi. 719 dakika sahada kalmayı başaran Kosovalı forvet, İspanyol ekibi ile 20 takımlık La Liga'da 18. sırada yer alıyor.

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