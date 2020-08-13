Vedat Muriqi yerine Fenerbahçe'nin listesindeki 4 isim

İtalyan basını, Kosovalı için Fenerbahçe ile Lazio'nun bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya anlaştığını yazdı. Sarı-lacivertliler, Vedat'ın yerini iki forvetle dolduracak

Haber; Sabah
Vedat Muriqi yerine Fenerbahçe'nin listesindeki 4 isim
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13 Ağustos 2020 08:55
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin eli kulağında.

İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport dünkü kapağını Vedat ve Manchester City'den David Silva'ya ayırırken, Fenerbahçe ile Lazio'nun 16 milyon Euro garanti ve 4 milyon Euro da bonus olmak üzere toplam 20 milyon Euro'ya anlaştığını yazdı.

Vedat cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, F.Bahçe de forvete iki takviye için kolları sıvadı.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde PAOK'tan Akpom, AEK'dan Livaja, Al Duhail'den ayrılan Mandzukic, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Cisse gibi isimler var.



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