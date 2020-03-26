Vedat Muriqi transferinde koronavirüs planları değiştirdi

Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 28 maçta 15 gol 6 asistlik performans gösteren Vedat Muriqi, sarı lacivertli yönetimi ikiye böldü.Vedat Muriç'in takımdaki geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor. Yönetimin bir kısmı önümüzdeki sezonun transfer bütçesini oluşturmak için Kosovalı golcünün satılmasını planlıyor. Ancak bir grup yönetici ise bu fikre soğuk bakıyor.Muriç'in satılmasını istemeyen yöneticilerin, "Henüz gerçek değerini bulmadı. Futbol piyasasındaki belirsizlik sebebiyle Muriç gerçek değerinin altında. Satış zamanı değil" dediği iddia edildi.