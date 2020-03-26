Vedat Muriqi transferinde koronavirüs planları değiştirdi

Dünyayı etkisi altına alan koornavirüs futbolu da etkilerken takımlar gelecek sezonun planlarını şimdiden yapıyor. Sarı lacivertlilerde özellikle ilk bölümde harika bir performans gösteren Vedat Muriqi de yönetimi ikiye bölmüş gözüküyor.

Haber; Takvim
Vedat Muriqi transferinde koronavirüs planları değiştirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2020 09:47
Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 28 maçta 15 gol 6 asistlik performans gösteren Vedat Muriqi, sarı lacivertli yönetimi ikiye böldü.

Vedat Muriç'in takımdaki geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor. Yönetimin bir kısmı önümüzdeki sezonun transfer bütçesini oluşturmak için Kosovalı golcünün satılmasını planlıyor. Ancak bir grup yönetici ise bu fikre soğuk bakıyor.

HENÜZ DEĞERİNİ BULMADI

Muriç'in satılmasını istemeyen yöneticilerin, "Henüz gerçek değerini bulmadı. Futbol piyasasındaki belirsizlik sebebiyle Muriç gerçek değerinin altında. Satış zamanı değil" dediği iddia edildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için