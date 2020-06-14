Vedat Muriqi, Trabzonspor maçına hazır

Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu maç düşünülerek Kayseri 11'ine Vedat Muriç'e yer verilmedi. Sonradan oyuna giren ve maçı sorunsuz şekilde tamamlayan yıldız forvet salı günü sahada olacak.

Haber; Milliyet
Vedat Muriqi, Trabzonspor maçına hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2020 09:44
Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu maç düşünülerek Kayseri maçının ilk 11'inde yer almayan Vedat Muriç en önemli koz olacak. 

Adalesindeki ağrı sebebiyle Kayserispor maçının ilk 11'inde riske edilmeyen Kosovalı futbolcu, skor sıkıntılı olunca mecburen oyuna girmişti. Maçı sorunsuz şekilde tamamlayan yıldız forvet salı günü sahada olacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için